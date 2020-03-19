تونس تغلق 5 محافظات بسبب ”كورونا“.. ووزير الصحة: كل الخيارات مفتوحة

أغلقت السلطات التونسية، في وقت متأخر من ليل الخميس، 5 محافظات، ومنعت الدخول إليها، وذلك ضمن الإجراءات المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

والمحافظات الخمس هي: القصرين، وصفاقس، وسوسة، والكاف، وجندوبة، وقبلي.

وقال مصر حكومي لـ“إرم نيوز“، إن الحكومة تدرس تعميم هذا الإجراء على كل المحافظات التونسية.

وأضاف المصدر أن ”الحكومة تلجأ لهذا الاجراء، إضافة إلى قرارات أخرى صارمة، بسبب عدم التزام التونسيين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، ومنها حظر التجول“.

وقال محافظ القصرين محمد سمشة، إنه ”طلب من الشركة المحلية للنقل، إيقاف السفرات القادمة للمحافظة، والاقتصار مبدئيا على سفرة واحدة يوميا من القصرين في اتجاه محافظات صفاقس، وسوسة، ونابل، والمهدية، وقفصة والكاف، دون عودة“.

وأضاف سمشة في تصريح صحفي، أن ”هذه الخطوة الأولى ستليها خطوة ثانية تتمثل في غلق المحافظة كليا“.

وشدد على أن هذه القرارت ”تأتي في إطار الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على الأمن القومي الصحي بمحافظة القصرين“.

من جانبه، قال محافظ القيروان محمد بورقيبة، إنه ”سيقرر غلق المحافظة بالكامل إذا تطور انتشار وباء كورونا“.

وأضاف بورقيبة أن ”الموقع الجغرافي لمحافظة القيروان (وسط البلاد) يفرض غلقها إن تطور الأمر وانتشر الفيروس أكثر“.

وفي السياق، قال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، إن ”كل الخيارات مفتوحة للتصدي لوباء كورونا بما في ذلك احتمال فرض العزل الصحي الكامل وحظر التجول ومنع التنقلات كامل اليوم“.

وأضاف المكي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الدولة التونسية جندت كل طاقاتها من أجل الحد من انتشار الوباء والخروج من المحنة بأخف الأضرار، ونحن ناجحون إلى حد الآن“، مشيرا إلى أن ”ارتفاع عدد الحالات المعلن عنها اليوم نتعامل معه بجدية ولكن دون هلع“.

وتابع: ”عاهدنا التونسيين والتونسيات على أن نتعامل معهم بشفافية ولم تتجاوز الحالات المعلن عنها 39 ولسنا على علم بحالات أخرى، ولا نهتم كثيرا بالأرقام المبنية على فرضيات وإسقاطات حسابية، وحين نعول على وعي المواطن لا نفعل ذلك من باب التنصل من المسؤولية، بل لأننا ندرك أنه لا يمكن تطويق الوباء دون دور فاعل للمواطن الذي ندعوه للوقاية والاحتياط وتغيير العديد من سلوكاته“.

وأكد الوزير أنه ”من غير المستبعد خلال الساعات المقبلة فرض العزل الصحي الكامل والشامل ولو لبضعة أيام لأننا نريد الحد من الآن في نسق انتشار الوباء“.

وأعلنت السلطات التونسية الخميس تسجيل 10 إصابات جديدة، ليصل عدد الإصابات بالفيروس في تونس إلى 39 إصابة.

والحالات الجديدة إحداها بمحافظة مدنين جنوب البلاد، وتسع وافدة، حسب ما أعلنته مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في ندوة صحفية.

وفي الأثناء أعلن الطاقم الطبي المشرف على علاج أول مصاب بفيروس كورونا في تونس، الخميس، تعافيه تماما ومغادرته المستشفى الذي أقام به لمدة أكثر من أسبوعين بمحافظة سوسة الساحلية.

يذكر أن تونس أعلنت مؤخرا غلق حدودها البحرية والبرية وحافظت على عدد محدود من الرحلات الجوية.