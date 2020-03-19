مصر تعلن عن حالة وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 46 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 256، بالإضافة إلى حالة وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 42 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 لمصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنها 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 حالات وفاة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.