أغلبها بواشنطن.. وفيات كورونا تصل إلى 150 في الولايات المتحدة

ارتفعت الخميس، حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 150 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات 9 آلاف و345 حالة، وذلك وفق آخر حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تتابع حالات الوفاة والإصابة بالفيروس داخل البلاد.

وأوضحت الجامعة أن 42 حالة وفاة سُجّلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في البلاد.

وأشارت الجامعة إلى أن 68 من إجمالي الوفيات، سجّلت في العاصمة واشنطن، بينما توفى 20 آخرون في ولاية نيويورك و16 في كاليفورنيا.

وعلى خلفية الانتشار السريع للفيروس، أعلنت بعض الولايات الأمريكية حالات الطوارئ، ومنعت التجمعات وأغلقت المدارس والجامعات.

وحتى أمس الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفا في 172 بلدا وإقليما، توفى أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.