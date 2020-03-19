فلامينغو يعلن: جيسوس ليس مصابا بكورونا

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، إن نتيجة اختبارات العينة الثانية للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس جاءت سلبية؛ ما يعني إن المدرب المخضرم ليس مريضا بفيروس كورونا.
كان النادي البرازيلي أعلن قبل يومين عن إصابة مدربه بالفيروس، إذ جاءت نتيجة العينة الأولى إيجابية.
وظهر جيسوس داخل الحجر الصحي بعد إعلان إصابته الفيروس وظهر في فيديو يطمئن الجماهير بعد إعلان حمله للفيروس.
وقال النادي البرازيلي اليوم الخميس، إن العينة الثانية لمدرب نادي الهلال السعودي السابق سلبية ما يعني أنه ليس مصابا بفيروس كورونا.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para o Covid-19. O clube agradece pelo suporte de toda Nação Rubro-negra ao Mister nos últimos dias. #CRF
— Flamengo (de ????) (@Flamengo) March 18, 2020