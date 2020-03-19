فلامينغو يعلن: جيسوس ليس مصابا بكورونا

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، إن نتيجة اختبارات العينة الثانية للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس جاءت سلبية؛ ما يعني إن المدرب المخضرم ليس مريضا بفيروس كورونا.

كان النادي البرازيلي أعلن قبل يومين عن إصابة مدربه بالفيروس، إذ جاءت نتيجة العينة الأولى إيجابية.

وظهر جيسوس داخل الحجر الصحي بعد إعلان إصابته الفيروس وظهر في فيديو يطمئن الجماهير بعد إعلان حمله للفيروس.

وقال النادي البرازيلي اليوم الخميس، إن العينة الثانية لمدرب نادي الهلال السعودي السابق سلبية ما يعني أنه ليس مصابا بفيروس كورونا.