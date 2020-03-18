إيران: ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من ألف شخص

ارتفع عدد الوفيات في إيران جراء تفشي فيروس كورونا، إلى أكثر من ألف شخص، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور.

وقال جهانبور في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن ”عدد وفيات كورونا ارتفع إلى 1135، بعدما سجلت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 147 وفاة جديدة“، مضيفا أن ”عدد الإصابات الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 1192، أما عدد الإصابات بشكل عام بلغ 17361، وأن عدد المتعافين وصل إلى 5710“.

وتتخوف السلطات الإيرانية من تزايد حالات الإصابات مع عدم التزام المواطنين بالتوصيات الصحية، خصوصا مع قرب عيد النيروز الذي عادة ما تبدأ فيه الزيارات العائلية والسياحية في عموم البلاد، وتستمر هذه العطلة لمدة اسبوعين.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر في عطلة النيروز، داعية إياهم للبقاء في منازلهم خشية ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في ظل عجز المستشفيات عن استيعاب مصابين جدد.