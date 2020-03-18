 تجمع في مسجد ماليزي يخلف 80 إصابة بـ“كورونا“ – إرم نيوز‬‎

تجمع في مسجد ماليزي يخلف 80 إصابة بـ“كورونا“

تجمع في مسجد ماليزي يخلف 80 إصابة بـ“كورونا“

المصدر: رويترز

سجلت ماليزيا 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 790 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن 80 من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بتجمع نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كولالمبور.

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