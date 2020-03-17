تعليمات إسرائيلية صارمة بالتزام المنازل للحد من ”كورونا“

حثت وزارة الصحة الإسرائيلية المواطنين، على عدم مغادرة منازلهم إلا ”للاحتياجات والخدمات الضرورية“ وذلك في توجيهات جديدة صدرت اليوم الثلاثاء، على خلفية فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان الظروف المستثناة مثل الخدمات الحيوية، وطلب الرعاية الطبية قائلة ”لا يجب مغادرة المنزل إلا لحالات الضرورة“.

وأشارت التوجيهات، إلى أن المتنزهات والشواطئ والمراكز التجارية ليست ضمن الاستثناءات.

وقالت إن الإسرائيليين سيسمح لهم بالتبضع لشراء الأغذية إذا لم تكن خدمة التوصيل للمنزل متاحة، كما سيسمح لهم بالتريض في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق إذا لم يكن أحد بالجوار.

ولم يتضح بعد إن كانت الشرطة ستباشر في فرض هذه التوجيهات.