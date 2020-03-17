إسرائيل تصادق على إخضاع مصابي كورونا لـ“المراقبة الرقمية“‎

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على إخضاع مرضى فيروس كورونا والمشتبهين بالإصابة به، لـ ”المراقبة الرقمية“.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن الحكومة ”صادقت بالإجماع خلال جلستها التي انعقدت هاتفيا فجر اليوم، بمشاركة المستشار القانوني، على إجراءات طارئة من شأنها تفعيل الآليات الرقمية التي ستساعد في مكافحة تفشي كورونا“.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 304 إصابات إثر تسجيل 6 إصابات جديدة.

وحذرت عدة وسائل إعلام عبرية من انتهاك خصوصية السكان من خلال سماح الحكومة الإسرائيلية لجهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“ بمراقبة الإسرائيليين.

لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال في مؤتمر صحفي مساء الاثنين: ”هذه الوسائل (المراقبة) ستساعدنا إلى حد كبير جدا في تحديد موقع المرضى، وبالتالي الحد من تفشي الفيروس“.

وأضاف: ”لقد بحثنا الموضوع خلال جلسة الحكومة الأحد لمدة 6 ساعات، وطالبنا بضمان الرقابة الصارمة على هذه الوسيلة، للتأكد من عدم سوء استخدامها. وقد استجاب المستشار القضائي لطلبنا“.

وأشار نتنياهو إلى أنه ”سيتم استخدام الوسائل الرقمية لفترة محدودة تبلغ 30 يوما“.

وتسمح الخطوة بجمع بيانات خاصة بموقع جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين، دون الحاجة إلى أمر قضائي.

وسيتم استخدام بيانات موقع المصاب لتنبيه الإسرائيليين أو شخص معين بشأن المصاب عبر وزارة الصحة.