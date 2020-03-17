7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، تسجیل سبع حالات جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد في الكویت خلال الـ24 ساعة الماضیة. وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكویت إلى 130 ومع حالات الشفاء الـ12 یصبح في الكويت 118 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیا. وقال السند في المؤتمر الصحفي،…