المغرب .. وفاة ثانية بفيروس ”كورونا“

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه ”تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا (75 سنة)“.

وأشار البيان إلى تسجيل إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 38 حالة مؤكدة.

والأحد، قرر المغرب إنشاء ”صندوق مالي خاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا بمبلغ 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار) للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية“.

وسيدعم الصندوق أيضا ”الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لا سيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة“.