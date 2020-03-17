إيران .. السجن لمدة عام عقوبة من يخفي إصابته بـ“كورونا“

قررت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، معاقبة من لا يلتزم بالتدابير المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا، أو يخفي الإصابة به، بالسجن لمدة عام.

وأفاد المسؤول الرفيع في السلطة القضائية، رضا مسعودي فر، في تصريحات لوكالة ”مهر“ للأنباء، بأنهم سيعتبرون عدم الامتثال للتدابير ضد فيروس كورونا، وإخفاء الإصابة بالفيروس، ”جرما يهدد الصحة العامة“.

وأشار إلى الانتشار السريع للفيروس في الأماكن المزدحمة، مضيفا ”سيتم توجيه تهمة تهديد الصحة العامة للمسؤولين عن الأماكن المزدحمة مثل: المعارض، والمهرجانات، ومراكز التسوق، في حال تجاهلهم لتحذيرات وزارة الصحة، وعدم اتخاذهم التدابير المطلوبة في هذا الصدد، وسيعاقبون بالسجن لمدة عام بموجب المادة 688 من قانون العقوبات“.

وأكد أن الأشخاص الذين لا يراجعون مراكز الحجر الصحي، أو المراكز الصحية، رغم ملاحظتهم الإصابة بالفيروس، سيعاقبون بموجب القانون نفسه.

وسبق أن أعلنت إيران، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 853 حالة، والإصابات إلى 14 ألفا و991.