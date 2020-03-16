ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 37 حالة‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الاثنين، تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 بالمملكة هو 37 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة باستثناء حالة واحدة تُشتبه إصابتها من شخص وافد ثبتت إصابته بالفيروس.

وتتوزع هذه الحالات على المدن التالية: حالة واحدة (01) بمكناس وحالتين (02) بمراكش وحالة واحدة (01) بأكادير وحالتين (02) بفاس وحالتين (02) بالرباط وحالة واحدة (01) بالدارالبيضاء.

وقد تم تشخيص هذه الحالات، يضيف البلاغ، من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المختبر الوطني لأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.