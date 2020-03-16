 ما حقيقة رش مبيدات في سماء الكويت لمكافحة كورونا؟ – إرم نيوز‬‎

ما حقيقة رش مبيدات في سماء الكويت لمكافحة كورونا؟

ما حقيقة رش مبيدات في سماء الكويت لمكافحة كورونا؟

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

نفى الجيش الكويتي صحة الأنباء المتداولة بشأن قيام مروحياته برش محافظات البلاد الستة بمبيدات لمكافحة فيروس ”كورونا“ الذي أصاب 123 شخص حتى الآن.

وقالت رئاسة الأركان في بيان عبر حساب الجيش الرسمي ”إن الأخبار المتداولة بشأن رش مناطق البلاد كافة بالمبيدات غير صحيح، داعية الجميع لعدم تداول الشائعات والاعتماد على الأخبار والبيانات التي تصدرها الوزارة عبر موقعها الرسمي“.

ويأتي النفي الرسمي عقب تداول بعض الحسابات لأنباء تفيد بعزم الجيش ليلاً رش البلاد بالمبيدات ضد ”كورونا“ وسط دعوات لإزالة كافة الملابس والمستلزمات الشخصية عن الأسطح كي لا تتأثر بهذه المبيدات.

 

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