ما حقيقة رش مبيدات في سماء الكويت لمكافحة كورونا؟

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نفى الجيش الكويتي صحة الأنباء المتداولة بشأن قيام مروحياته برش محافظات البلاد الستة بمبيدات لمكافحة فيروس ”كورونا“ الذي أصاب 123 شخص حتى الآن. وقالت رئاسة الأركان في بيان عبر حساب الجيش الرسمي ”إن الأخبار المتداولة بشأن رش مناطق البلاد كافة بالمبيدات غير صحيح، داعية الجميع لعدم تداول الشائعات والاعتماد على الأخبار والبيانات التي تصدرها الوزارة…