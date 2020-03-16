إصابة وزير بولندي بفيروس كورونا

أعلن وزير البيئة البولندي مايكل ووس، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا، بعد لقائه بأحد العمال.

وأوضح ووس، في حوار مع وكالة الأنباء البولندية ”PAP“، أنه أجرى فحص الكشف عن ”كورونا“ عقب لقائه مع أحد العمال، وأن النتيجة جاءت إيجابية.

وأضاف أنه في حالة جيدة، ويخضع للحجر الصحي في الفترة الحالية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحسب آخر معطيات صادرة عن وزارة الصحة البولندية، ”ارتفعت إصابات كورونا في البلاد إلى 159، والوفيات إلى 4“.

وحتى الاثنين، أصاب كورونا، أكثر من 181 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.