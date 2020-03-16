وفيات فيروس كورونا في إيطاليا تتجاوز ألفين

المصدر: ا ف ب

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في أوروبا، ألفي حالة مع تسجيل 349 وفاة، إضافة في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنت السلطات، مساء اليوم الإثنين.

وقضى 2158 شخصا بينهم 1420 في إقليم لومبارديا، الذي يضم مدينة ميلانو، بحسب إدارة الحماية المدنية الإيطالية.

ويساوي هذا الرقم ثلث عدد الوفيات المسجلة في العالم بسبب الفيروس، بحسب تعداد بناء على أرقام رسمية.

ولا يبدو أن هناك تباطؤا في انتشار العدوى في إيطاليا مع تسجيل السلطات الصحية 3200 حالة إصابة إضافية.

وتشهد منطقة بيمونتي حيث تقع مدينة تورينو منذ يومين ارتفاعا ملحوظا بالإصابات والوفيات، بحيث تضاعفت الوفيات تقريبا خلال يومين لتبلغ 111 حالة، فيما بات عدد الإصابات الإجمالي 1516 حالة.

وحول العالم تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا 7 الاف شخص وفق حصيلة تستند الى مصادر رسمية.

وسجل العدد الاكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها ايطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.