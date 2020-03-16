حاخام يحث اليهود على الامتناع عن تقبيل الحائط الغربي بسبب كورونا

قال كبير الحاخامات في البلدة القديمة بالقدس، اليوم الإثنين، إن على المتدينين اليهود الامتناع عن تقبيل أحجار الحائط الغربي، مضيفا بذلك إجراء آخر إلى ما اتخذته السلطات الدينية في إسرائيل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتعبد يهود بأعداد كبيرة عند الحائط الغربي وغالبا ما يضعون صلوات مكتوبة في الفواصل الموجودة بين أحجاره، وتقبيل الحائط الغربي ليس من الشعائر الدينية اليهودية، لكن بعض المتدينين يفعلون ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، حثت الحاخامية اليهودية الرئيسية المتدينين اليهود على الابتعاد عن الحائط الغربي بسبب المخاوف من فيروس كورونا، لكن بعض اليهود استمروا في زيارة المكان للتعبد.

وفي بيان قال شموئيل رابينوفيتش، كبير حاخامات الحائط الغربي لليهود: ”لا تقبلوا أحجار الحائط الغربي“.

وأضاف البيان، أن على كل من المتدينين أن يبتعد ”مسافة مناسبة“ عن الآخر، وأن ”يلتزم بالعادات الصحية الضرورية“.

وكانت السلطات الدينية الفلسطينية قد أمرت، يوم أمس الأحد، بإغلاق المسجد وقبة الصخرة داخل مجمع المسجد الأقصى لإشعار آخر، وطلبت قصر الصلاة على ساحات المجمع.

وأعلنت إسرائيل عن 255 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى الآن، وهناك 39 حالة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ولم يتم الإعلان عن أي حالات في قطاع غزة.