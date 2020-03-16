إيقاف صلاة الجماعة في المساجد التركية لوقف انتشار ”كورونا“

أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، إيقاف صلوات الجماعة في مساجد البلاد؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد حتى إشعار آخر.

جاء ذلك، على لسان رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أرباش أنه تم إيقاف صلوات الجماعة في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن المساجد ستكون مفتوحة أمام الراغبين بالصلاة منفردين.

وأمس الأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا، ليرتفع العدد إلى 18 حالة.

ومن بين التدابير التي اتخذتها تركيا في الحد من انتشار فيروس كورونا، تعطيل المدارس لأسبوعين، والجامعات لثلاثة أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.