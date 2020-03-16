اشتية ينفي إغلاق مدينة طولكرم بعد تسجيل إصابة جديدة بـ“كورونا“

نفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، إغلاق محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن اشتية، أن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، رفع تقدير موقف للحكومة، حول الأوضاع في المحافظة، بعد الإعلان عن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فيها، ولم نتخذ بعد قرارا بإغلاقها“.

وأكد أن ”المحافظة بشكل عام ومدينة طولكرم بشكل خاص لا تزال مفتوحة، حيث لا زلنا ندرس الوضع في المحافظة“.

وفي وقت سابق، أعلن أبو بكر عن إغلاق مدينة طولكرم، ومنع الخروج أو الدخول إليها حتى إشعار آخر، كخطوة احترازية من انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

وسجلت طولكرم، الإثنين، إصابة جديدة بفيروس كورونا، لشخص عائد من بولندا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 39 حالة، بينها حالتان في طولكرم، فيما تتواجد باقي الحالات في بيت لحم (جنوب).

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى صباح الإثنين، أصاب ”كورونا“ أكثر من 170 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.