استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم

استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات أثناء مواجهات اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن “جيش الاحتلال قتل المواطن الفلسطيني، محمد حسام حبالي، من مدينة طولكرم، بعد إصابته بالرأس مباشرة بالرصاص الحي”.

وأضافت المصادر، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالأعيرة المطاطية والاختناق، بعد إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز والرصاص تجاه المتظاهرين.

واقتحمت سلطات الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بضع مرات خلال الفترة الماضية، في إطار البحث عن الشاب الفلسطيني أشرف نعالوة الذي نفذ عملية إطلاق نار في مستوطنة “بركان” قبل أشهر حيث قتل مستوطنين اثنين وأصاب ثالثًا بجروح ولاذ بالفرار.