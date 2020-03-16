الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 123حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالله السند، إن الإصابات الـ11 الجديدة، مرتبطة بالسفر ومخالطة لمصابين بالفيروس، وفق وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“.

وأشار السند إلى أن الحالات مرتبطة بالسفر إلى أمريكا وإيران وقطر وبريطانيا ومصر، موضحا أن من بينها 3 إصابات خالطت أحد القادمين من بريطانيا.

وأكد أن جميع المصابين الجدد كويتيون باستثناء حالة لمواطنة مصرية.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، أن 3 حالات مصابة بالفيروس شفيت من المرض وبذلك يرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 12.

ونقلت ”كونا“ عن الصباح، قوله إن التحاليل أثبتت شفاء هذه الحالات، وأنه سيتم خروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.