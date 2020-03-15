الكويت.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 112 حالة

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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دولة الكويت إلى 112 حالة، بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، عن تسجیل ثماني حالات جدیدة. ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية ”كونا“ عن السند قوله الیوم الأحد، إن ”الحالات الثماني موزعة على 3 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و3 حالات مخالطة…