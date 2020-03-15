الكويت.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 112 حالة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دولة الكويت إلى 112 حالة، بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، عن تسجیل ثماني حالات جدیدة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية ”كونا“ عن السند قوله الیوم الأحد، إن ”الحالات الثماني موزعة على 3 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و3 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة قادمة من فرنسا عبر الإمارات وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إیران وكانت في الحجر الصحي في متنزه الخیران وجمیع الحالات الثمانی ھي لكویتیین“.