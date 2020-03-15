السعودية تعلن عن 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو المعروف طبيا بـ“كوفيد 19″.

وذكرت الوزارة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، كانت قد تعافت منه 3 حالات، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وأشارت إلى أن من بين الحالات حالة كانت في وضع حرج، وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

ودعت الوزارة كل من لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فورًا مع مركز ”اتصال الصحة 937″، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.