قطر توقف استقبال الرحلات من الخارج والمواصلات العامة في الداخل بسبب كورونا

أعلنت قطر، مساء اليوم الأحد، وقف استقبال الرحلات الجوية من الخارج، وإيقاف جميع وسائل المواصلات العامة في الداخل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة الخاطر خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن قطر ”ستحظر كل الرحلات الجوية القادمة إلى الدوحة باستثناء رحلات الشحن والرحلات العابرة ابتداء من يوم الأربعاء ولمدة 14 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا“.

وأضافت المسؤولة القطرية أنه تقرر أيضًا ”إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة في #الدوحة اعتبارًا من الليلة“.

وفي وقت لاحق أوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية أن حظر الدخول الذي أعلنت عنه الحكومة ”لا يسري على المواطنين القطريين“.

من جهة أخى قالت الحكومة القطرية إنها ”ستقدم 75 مليار ريال حوافز مالية للقطاع الخاص وستوجه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة المحلية عشرة مليارات ريال“.