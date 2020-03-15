الحكومة الفلسطينية: المرحلة المقبلة تبشر بالسيطرة على انتشار ”كورونا“

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة على فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي وصل الضفة الغربية المحتلة، وتسبب بتسجيل حالات إصابة بالفيروس غالبيتها في مدينة بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم قوله: ”إن المقبل يبشر بالسيطرة على انتشار الفيروس، خصوصا أن الحكومة اتّخذت إجراءات احترازية سبقت بها دولا كبرى، وسنخرج من الوباء ونحن أكثر مناعة وقوة بحكم تلك الإجراءات“.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا بالضفة الغربية المحتلة 38 حالة، مجملها من مدينة بيت لحم، وواحدة فقط من مدينة طولكرم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، التي لم تسجل في المقابل أي حالات إصابة بالفيروس في قطاع غزة.

ووصف ملحم الحالة الصحية للمصابين بالفيروس بـ“المستقرة والمطمئنة“، مشيرا إلى أنهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وبشأن الشائعات حول فيروس كورونا وأعداد المصابين، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن الحكومة تحاربها عبر لجنة إعلامية ترصد وتقدم المعلومات الدقيقة.

وتابع ”عندما ظهر الفيروس (كوفيد-19) تعزز هذا المبدأ، ونحن نؤمن أن في المكاشفة والوضوح العلاج للكثير من الأزمات، لذلك بادرنا لمصارحة المواطنين؛ لأننا نحترمهم ونحترم عقولهم“.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في الـ 5 من مارس/ آذار الجاري، عن تسجيل أول إصابة بكورونا في مدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار أحد فنادق المدينة.