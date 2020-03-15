إيران.. ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 724

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 724 وفاة. وقال جهانبور في تصريحات صحافية، نشرتها وسائل إعلام رسمية، ”تم تسجيل 1209 إصابة جديدة و 113 حالة وفاة بفيروس كورونا المتسجد خلال الـ 24 ساعة الماضية“، مضيفا أن ”عدد الوفيات ارتفع إلى 724…