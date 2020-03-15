الجيش المصري يدخل على خط المواجهة مع ”كورونا“ (فيديو)

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، الأحد، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة لمواجهة فيروس كورونا، ضمن خطة القوات لتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.

ونشر المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، مقطع فيديو يظهر فيه استعدادات القوات العسكرية لمواجهة كورونا.

واستمع الفريق محمد فريد، إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات لمجابهة كورونا، وأظهر الفيديو احتفاظ إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية، حيث يكفي الاحتياطي الواحد لقوة 20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام.

#المتحدث_العسكرى : الفريق / محمد فريد يتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزت القيادة العامة لمواجهة فيرروس كورونا المستجد pic.twitter.com/2G9LSeLuaB — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) March 15, 2020

وبيّن الفيديو اتخاذ هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتي الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات، منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات، بجانب تطويع إدارة الإطفاء والإنقاذ بعربات ومعدات الإطفاء، وتزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة.

وأوضح الفيديو أن وحدة طرد الهواء العملاقة تطوعت للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومبان، وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحداتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة كورونا، من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياه اللازمة لتحضير محاليل التعقيم والتطهير، ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بكورونا، حتى مساء السبت، 110 حالات.