الصحة المصرية تكشف عن 18 إجراء أثناء العزل المنزلي للسيطرة على كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن عدد من الإجراءات للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات المصابة بفيروس كورونا، أثناء العزل بالمنزل، بعد إجراء التحاليل اللازمة لهم.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن ”هذه الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، تشمل عدم خروج الشخص المخالط من المنزل طوال فترة العزل المنزلي، وتخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية“.

ونصحت بـ“عدم التنقل كثيرا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر“، مشيرة إلى أن ”العزل يستمر لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اختلاط مباشر أو غير مباشر مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد“.

وطالبت المخالطين بـ“ضرورة ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائها في سلة المهملات، وتغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي، والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات“.

وشددت على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي، وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، واتباع نظام غذائي متوازن.

ونصحت الوزارة بشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة، وعدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

وطالبت بعدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية، وضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم يتجه للمستشفى.

وشددت الوزارة على أنه في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، يجب الاتصال بالخط الساخن (105) أو التوجه إلى المستشفى فورا لإجراء التحاليل اللازمة، وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة، والبقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط مع أفراد الأسرة، إضافة إلى استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان متاحا، والتهوية الجيدة للمنزل.

يذكر أن وزيرة الصحة المصرية، أعلنت أمس السبت وصول عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 110 حالات.