ليبيا.. تجهيز مستشفى طوارئ في بنغازي لمواجهة ”كورونا“

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الأحد، عن الشروع في تجهيز مستشفى طوارئ في قاعدة بينينا الجوية في بنغازي لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت القيادة في بيان إلى أن المستشفى الذي سيفتتح خلال أسبوع بتوجيهات من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، سيضم 100 سرير للعناية الفائقة كمرحلة أولى، وتجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء ‎كورونا.

من جهة أخرى أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، أنها قامت بإخطار كافة المحاكم بوقف جلساتها إلى ما بعد شهر رمضان القادم، كإجراء احترازي للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن حكومة الوفاق أعلنت أمس السبت حالة الطوارئ والتعبئة العامة في مواجهة الفيروس، فيما أعلنت الحكومة المؤقتة عن سلسلة من الإجراءات الوقائية في هذا الصدد.