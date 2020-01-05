بعيد القرار التركي.. رصد حركة طيران عسكري روسي بين مطاري بنغازي واللاذقية

قال موقع ”ايتاميل رادار Itamilradar“ المتخصص دوليا برصد حركة الطائرات العسكرية، إنه تعقب طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، من نوع إليوشن إيل 76 إم دي، تستخدم في الإخلاء الطبي، في مسارها شرق البحر المتوسط، حيث هبطت، صباح اليوم الأحد، في قاعدة اللاذقية بشمال سوريا.

وسجل التقرير تشويشا في الرصد، لكنه ربط بين هذه الرحلة وبين أخرى، يوم أمس، كانت فيها طائرة عسكرية روسية من نوع AF Tu-154M غادرت بنغازي في ليبيا، مع هبوط طائرة أخرى في مطار بنغازي، تابعة للقوات الجوية الروسية، من نوع توبوليف M154-TU.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة الأخيرة التي هبطت في مطار بنغازي، أمس، كانت غادرت مطار تشالوفسك في موسكو، قبل أن تهبط في مطار اللاذقية في سوريا، ومن هناك إلى بنغازي، مشيرا إلى أن طبيعة الرحلة غير معروفة.

ويأتي هذا الرصد للنشاط العسكري الروسي ما بين سوريا وليبيا؛ في أعقاب تطورات متوترة أطلقتها تركيا في قرارها إرسال قوات إلى ليبيا، تحت ذريعة تنفيذ اتفاق عسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وهو الاتفاق الذي اعتبره البرلمان الليبي باطلا، وأحال بموجبه رئيس الحكومة فايز السراج إلى الادعاء العام.