الإمارات.. ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 23 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة إلى 23 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات، وشخص من الهند.

وأكدت الوزارة أن ”تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس كفاءة النظام الصحي في الدولة، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة“.

وأشارت إلى أن ”التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام“.