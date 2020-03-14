الإمارات تعلق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى 4 دول

قررت الإمارات، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق، اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 مارس/آذار 2020 وحتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني: إن ”هذا الإجراء يأتي استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي؛ لمنع فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19 ) من الانتشار في الدولة“.

وأضافت الهيئة في بيان أصدرته، أن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشار كورونا في معظم دول العالم ومن ضمنها إيطاليا، حيث إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمريْن مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

وأهابت هيئة الطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها؛ لتعديل وجدولة رحلاتهم، وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.