الإمارات تفعل ”نظام العمل عن بعد“ للوقاية من كورونا

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الجمعة، تفعيل نظام ”العمل عن بعد“ لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية، لمدة أسبوعين ابتداءً من الأحد المقبل، قابلة للتجديد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن ”تفعيل نظام العمل عن بعد يأتي في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المجتمع، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته“.

وأضافت الوكالة أن النظام ”يشمل الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالا من الصف التاسع فما دون ولا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية“.

وبينت أنه ”يشمل أيضا الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما، على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد“.