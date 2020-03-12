 الإمارات تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

الإمارات تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 85 حالة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على ”تويتر“، إن الحالات المصابة الجديدة قيد الحجر الصحي حاليا، وهي حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات تعود لشخصين من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخص واحد من كل من الجبل الأسود، كندا، ألمانيا، باكستان، الإمارات، روسيا، وبريطانيا.

واتخذت الإمارات إجراءات جديدة خلال الساعات الماضية لمواجهة انتشار الفيروس، منها ما يتعلق بأصحاب العمل أو الإرشادات الطبية والرحلات الجوية.

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