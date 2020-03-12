الإمارات تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 85 حالة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على ”تويتر“، إن الحالات المصابة الجديدة قيد الحجر الصحي حاليا، وهي حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت قيد الحجر الصحي ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة#معاً_سنهزم_كورونا#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/AY0PdW1PnE — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية – MOHAP UAE (@mohapuae) March 12, 2020

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات تعود لشخصين من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخص واحد من كل من الجبل الأسود، كندا، ألمانيا، باكستان، الإمارات، روسيا، وبريطانيا.

واتخذت الإمارات إجراءات جديدة خلال الساعات الماضية لمواجهة انتشار الفيروس، منها ما يتعلق بأصحاب العمل أو الإرشادات الطبية والرحلات الجوية.