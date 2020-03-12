بينها ”الموظف الذكي“.. دبي تتخذ تدابير جديدة ضد كورونا

أقرت حكومة إمارة دبي اليوم الأربعاء تدابير جديدة، للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يؤرق العالم، وسط تسجيل متزايد لحالات ووفيات جديدة.

ووفق تعميم صدر عن حكومة الإمارة تقرر إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع الموظفين الحكوميين، والاستعاضة عنه باستخدام تطبيق ”الموظف الذكي“ أو أي أنظمة بديلة حتى إشعار آخر.

وتتيح الإجراءت الجديدة ”إمكانية العمل من المنزل للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك الموظفون والموظفات الذين يعانون أمراضا تسبب ضعف المناعة، حفاظا على سلامتهم“.

وتقرر كذلك ”تأجيل الفعاليات والتجمعات للموظفين والمناسبات التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين أو الزائرين في وقت واحد“.

كما تضمنت الإجراءات تطبيق ساعات عمل أكثر مرونة أو العمل عن بعد مع الأمهات من الموظفات اللاتي سيلتحق أطفالهن بالتعليم عن بعد لمتابعة دراستهم وذلك للطلبة من الصف التاسع فما دون.

وشمل التعميم تطبيق التدابير الاحترازية المختلفة ”التي ترى جهة العمل ضرورة تطبيقها في مقرها والمرافق التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك العمل على تعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة وكذلك أماكن استقبال المتعاملين والمرافق المختلفة في مقار الجهات الحكومية كذلك تعقيم المركبات العائدة للجهة الحكومية والمصاعد بشكل دوري وفق الحاجة“.

وتضمن التعميم كذلك ”تجنّب الجهات الحكومية تكليف الموظف بالسفر إلى خارج الدولة للمهمات الرسمية والتدريبية، إلا للضرورة القصوى، وخصوصا إلى البلدان التي يكثر فيها انتشار الفيروس“.

وحث التعميم على ”ضرورة عقد الاجتماعات عن بُعد عبر الوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنيات الفيديو والهواتف وبرامج التكنولوجيا المخصصة لذلك كلما أمكن ذلك“.

ويلزم التعميم الموظف أو الموظفة عند العودة من الخارج بالبقاء في المنزل وعدم الالتحاق بالعمل لحين التأكد من خلوه من المرض.

وأقر التعميم أن ”يصرف للموظف في هذه الحالة الراتب الشامل، مع تكليفه بالقيام بتنفيذ مهامه عن طريق العمل عن بُعد خلال تلك الفترة“.