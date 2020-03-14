المغرب.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 17

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، اليوم السبت، تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها هو 17 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ”هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من: إسبانيا (4 حالات)، إيطاليا (3 حالات)، ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب، ما بين 24 شباط/ فبراير و12 مارس/آذار الجاري“.

وأضافت الوزارة، أنه ”تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، وما زالت تحت العلاج“.

وأشارت إلى أنه تم تشخيص الحالات التسع من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات، وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأكدت وزارة الصحة، أن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة ولا تدعو للقلق.