إيطاليا تقرر إنهاء موسم الدوري الإيطالي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا

ذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، يوم الجمعة، أن هدف رابطة الدوري الإيطالي لا يزال إنهاء المسابقة رغم تأجيلها حتى الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن بيان لرابطة الدوري عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الهدف لا يزال إنهاء البطولة خلال الشهور المقبلة.

واجتمعت الرابطة مع مسؤولي الأندية عبر مؤتمر بالفيديو لمواصلة تقييم الوضع عقب تأجيل منافسات البطولة حتى الثالث من الشهر المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتقرر عقب الاجتماع استئناف المسابقة بعد انتهاء خطورة فيروس كورونا وعندما تسمح الظروف الصحية بذلك.

وتم تعليق مباريات الدوري حتى الثالث من أبريل/ نيسان على الأقل، وسط حظر شامل على الأحداث الرياضية في إيطاليا الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا.

وتجمد النشاط الكروي في أوروبا تقريبا بعد توقف كافة المسابقات الكبرى المحلية، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في بيان اليوم أنه قرر تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل بسبب كورونا.

وأضاف الاتحاد القاري: ”في ضوء التطورات الجارية نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19 في أوروبا والقرارات التي اتخذتها حكومات مختلفة، فقد تقرر تأجيل جميع مباريات بطولتي الأندية الأوروبية المقررة في الأسبوع المقبل“.