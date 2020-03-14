سلطنة عمان تعلق الدراسة شهرا للحد من كورونا

أعلنت السلطات العمانية، اليوم السبت، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية مدة شهر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن ”اللجنة العليا للتعامل مع ⁧كورونا في السلطنة، قررت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من الأحد، ولمدة شهر“.

والجمعة، قالت وزارة الصحة إن عدد إصابات كورونا في البلاد وصلت 20.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ”18 حالة من الإصابات مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيطاليا، وجارٍ التقصي الوبائي عن الحالة الأخيرة“.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا ”جائحة“، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من ”الوباء العالمي“، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب ”كورونا“ أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.