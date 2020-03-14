ارتفاع عدد مصابي ”كورونا“ في فلسطين إلى 38‎

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد بذلك إلى 38 حالة.

وقال المتحدث إبراهيم ملحم بمؤتمر صحافي في رام الله، إن ”الحالات الجديدة ظهرت في بيت لحم بعد فحص 35 عينة أخضعت للفحص هذا الصباح“، موضحا أن ”الوضع الصحي للحالات السابقة جيد، وأن الحالات الجديدة التي ظهرت كانت بسبب الاختلاط بالمصابين“.

وبين ملحم أن ”الحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل إلى 6429 حالة، منها 2676 في قطاع غزة“، لافتا إلى أن ”حالة واحدة من الحالات المصابة موجودة في طولكرم، بينما باقي الحالات في بيت لحم“.

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات، خلال الأيام الماضية، بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر، شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة، كما أغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن، منذ يوم الأربعاء.