5 وجبات خفيفة صديقة لمرضى السكري

يفرض مرض السكري قيوداً على المصابين به، ما يتطلب منهم الانتباه إلى ما يأكلونه وما يتجنبون تناوله من طعام، ويجب أن يتضمن خطة أكل صحي تساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم.

ويعتبر الجوع عدو السكر الرئيس، لأن كثرة السكر في الدم مثل قلته، تؤدي إلى مشاكل صحية، ما يعطي الوجبات الخفيفة الصحية أهمية لتكون جزءا مهما من نظام المصاب الغذائي.

وفيما يلي بعض الوجبات الخفيفة الصديقة لمريض السكري والتي ستساعده على التغلب على آلام الجوع بين الوجبات.

البيض المسلوق

أفضل مصدر للبروتين، وهو خيار أساسي لفقدان الوزن وصديق لمستوى الكوليسترول في الدم، يناسب الجميع دون تأثير سلبي، ويمكن أن يكون جزءا من النظام الغذائي لمريض السكري.

اللوز

تنصح دراسات متعددة مرضى السكري بإضافة اللـوز بشكل يومي إلى نظامهم الغذائي، بسبب احتوائه على عناصر مفيدة للقلب والسكري معا، فهو يساعد في السيطرة على خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحمص

يحتوي الحمص على كربوهيدرات مركبة تمنح الجسم السكر في صورته الطبيعية البسيطة، ويمد الجسم بالطاقة دون أن يرفع مستوى السكر بالدم، لذلك يعد وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري.

الفشار

يعتبر الفشار وجبة خفيفة سريعة ولذيذة ومنخفضة السعرات الحرارية، يفضلها مرضى السكر والمتطلعون إلى حمية غذائية للقضاء على السمنة، لاحتوائه على ألياف وسعرات حرارية قليلة.

بروتين منزلي

لأن البروتين يهم مرضى السكري بشكل خاص، فيجب أن يكون جزءا من نظامهم الغذائي اليومي، ويُنصح بإعداد أصابع البروتين في المنزل مع أفضل مكونات مثل زبدة الفول السوداني والفاكهة المجففة وزيادة جوز الهند واللوز.