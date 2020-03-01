هل أوشك العلماء على اكتشاف علاج لمرض السكري؟

أفادت نشرة طبية، أن العلماء الأمريكيين نجحوا في إيجاد علاج مؤقت لمرض السكري خلال تجربة طبية على الفئران، ما قد يفتح الباب لاكتشاف علاج دائم للإنسان من هذا المرض.

وذكرت النشرة الواردة في مجلة ”العلوم الطبيعية“ الأمريكية؛ أن العلماء في جامعة واشنطن للطب استخدموا خلايا بشرية لزراعتها داخل الفئران المصابة بمرض السكري، ما أدى إلى خفض معدل السكر في دمائها بشكل كبير.

وقالت النشرة، إن العلماء حقنوا الفئران بمادة ”سترتبوزوتوكين“، ما أدى إلى إصابتها بمرض السكري في مراحله الأخيرة القاتلة، لافتة إلى أن زراعة مواد تفرز الانسولين وخلايا بشرية أدت إلى خفض مستوى السكر إلى معدلات متدنية وشفاء الفئران لمدة سنة.

وأوضح الدكتور جيفري ميلمان، أستاذ الطب والهندسة الوراثية في الجامعة قائلا: ”عانت تلك الفئران من مرحلة خطيرة من مرض السكري بوصول مستوى السكر في دمها إلى أكثر من 500 ملغرام وهو مستوى يعتبر قاتلا للإنسان.. وبعد إعطائها خلايا بشرية تفرز الانسولين عاد مستوى السكر إلى معدله الطبيعي خلال أسبوعين وبقي عند ذلك المستوى لنحو سنة.“

وأضاف، أنه من المبكر القول إن هذه التقنية ستؤدي قريبا إلى علاج نهائي لمرض السكري، لكن ”من المؤكد أن النتائج كانت مشجعة جدا لفتح الباب أمام إيجاد علاج.“