موريتانيا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية بوقت متأخر من مساء الجمعة عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لأجني عاد مؤخرا من أوروبا.

وقالت الوزارة إن الحالة التي تم تسجيلها هي لأجنبي قدم إلى البلاد من أوروبا في التاسع من الشهر الجاري.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة بهذا الشأن مساء الجمعة، فإن الشخص الذي أعلنت إصابته كان قد عزل نفسه في اليوم الثاني لقدومه لموريتانيا بعد أن علم أن صديقا كان مقيما معه في أوروبا أصيب بالفيروس.

وقال بيان الوزارة : ”صباح اليوم تأكدت وزارة الصحة من عزل المعني وتم أخذ عينات تم فحصها، وتأكدت إيجابيتها مساء اليوم ذاته لتكون هذه أول إصابة في البلاد“.