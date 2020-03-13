 منظمة الصحة العالمية: أوروبا باتت بؤرة كورونا – إرم نيوز‬‎

منظمة الصحة العالمية: أوروبا باتت بؤرة كورونا

منظمة الصحة العالمية: أوروبا باتت بؤرة كورونا

المصدر: أ ف ب

أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن أوروبا باتت ”بؤرة“ جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة  إنه من ”المستحيل“ معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

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