منظمة الصحة العالمية: أوروبا باتت بؤرة كورونا

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أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن أوروبا باتت ”بؤرة“ جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت المنظمة إنه من ”المستحيل“ معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.