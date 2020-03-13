طرائف ”كورونا“.. هرب من الحجر لرؤية خطيبته فحجر عليها وعلى أسرتها

اشتاق شخص يخضع للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا في مدينة بيت لحم الفلسطينية إلى خطيبته، فخرج من المدينة متوجهًا إلى مخيم العروب شمال الخليل لزيارتها، وفق تقرير إعلامي مصور.

وقال التقرير لمراسل قناة الحدث: إن المحجور عليه على ما يبدو اشتاق لخطيبته وغادر الحجر لزيارتها، إلا أن الأجهزة الأمنية علمت بذلك، وقامت بالحجر عليه مجددًا وحجرت على خطيبته وعائلتها بأكملهم تحسبًا من العدوى.

هرب من الحجر الصحي لرؤية خطيبته.. فحجروها معه هي وعائلتها???? pic.twitter.com/1YKgjJ4zcF — إبراهيم بدر (@ibmbader) March 13, 2020

يذكر أن السلطات الفلسطينية سجلت 4 إصابات جديدة بكورونا، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد إلى 35 حالة إصابة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية اتخاذ عدة إجراءات وقائية لمنع تفشي الوباء الجديد في أراضيها، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ جانبا من فعاليات تعقيم أكثر الأماكن ازدحاما في فلسطين، ونشر صورا لجانب من تعقيم المسجد الإبراهيمي في الخليل، احترازًا من فيروس كورونا، وتعقيم أسواق المدينة ومجمعات النقل العمومي في بلدية الخليل.