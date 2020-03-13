 تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الجمعة، عن وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد، وهي أول حالة إصابة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن المصاب بالمرض توفي يوم أمس الخميس بالخرطوم، وهو رجل في الخمسين ويسكن بمحلية الخرطوم في ولاية الخرطوم.

وأشارت إلى أن المتوفى زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاسبوع الأول من شهر آذار/مارس الجاري.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أول تعليق له حول دخول فيروس كورونا للبلاد، إنه يجب توخي الحذر، لأن وباء كورونا ينتشر بسرعة في أنحاء العالم.

ودعا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”جميع المواطنين إلى اتباع الإرشادات الصحية، التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لحماية أنفسهم وأسرهم“، مبينا إمكانية ”أن تكون الأعمال البسيطة مثل غسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة مفيدة جدًا“.

واستشهد حمدوك بكلام مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس، الذي قال ”إن هذا مرض يمكن السيطرة عليه، وأؤكد لكم أن كل الجهات المعنية مستعدة لتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للتصدي لوباء كورونا“.