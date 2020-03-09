مئات السودانيين يتظاهرون في الخرطوم تنديدا بمحاولة اغتيال حمدوك (فيديو)

ندد سودانيون بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم الاثنين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في أحد أحياء الخرطوم، متهمين من وصفوهم بـ“الإسلاميين“ والنظام السابق بالوقوف وراءها.

وكان حمدوك نجا من محاولة اغتيال عبر تفجير عن بعد، استهدف موكبه في أثناء مروره بجسر كوبر بضاحية الخرطوم بحري.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إنه تم إجلاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى مكان آمن، وإنه يتمتع بصحة جيدة.

وتجمع مئات السودانيين في مكان وقوع محاولة الاغتيال، مرددين هتافات تتهم الإسلاميين والنظام السابق بالوقوف وراء محاولة الاغتيال.

وأغلقت السلطات السودانية مكان التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء، وبدأت التحقيقات في الحادثة.

وجاءت محاولة الاغتيال بعد ساعات من لقاء حمدوك بوفد أمريكي في الخرطوم.

وتسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، منصبه رئيسا لمجلس الوزراء في الـ 20 من آب/ أغسطس الماضي كأول رئيس وزراء للسودان، بعد سقوط نظام عمر البشير الذي ظل حاكما للبلاد مدة 30 عاما.