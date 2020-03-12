الكويت تعلن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس ”كورونا“، بينهم وافدون، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 80 حالة، تماثل خمسة منهم للشفاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن ”ثلاثة من المصابين مواطنون مرتبطون بالسفر إلى إيران، وخمسة وافدين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة قادمة من أذربيجان“.

وأشار، في مؤتمر، إلى تماثل 5 مصابين للشفاء، بينما يتلقى 75 حالة العلاج، بينهم أربع حالات في العناية المركزة.

وأعلنت الكويت منذ أسابيع حالة استنفار عقب وصول الفيروس إلى البلاد عن طريق مواطنين عائدين من إيران، لتفرض حظرا صحيا على جميع العائدين من الدول الموبوءة وحجرا منزليا على آخرين، فضلا عن تعليق الرحلات إلى عدة دول وتعطيل الدراسة ومنع التجمعات والأنشطة كافة.