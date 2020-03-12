ارتفاع وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة في إيران إلى 73‎ قتيلا

ارتفع عدد الوفيات في محافظات خوزستان، وألبرز، ومازندران الإيرانية، جراء احتساء مشروبات كحولية مغشوشة، إلى 73 شخصاً، خلال أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا“، عن علي إحسانبور، المتحدث باسم جامعة العلوم الصحية في أهواز جنديسابور، قوله إن أكثر من 500 شخص راجعوا المشافي في محافظة خوزستان، منذ 6 مارس/آذار الجاري، إثر شكاوى تسمم بسبب احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم حتى الآن في خوزستان، للسبب ذاته ارتفع إلى 46، وفي ألبرز 15، ومازندران 12 شخصاً.

وأشار إلى أن بعض المستغلين نشروا شائعات بأن المشروبات الكحولية تقضي على فيروس ”كورونا“ الجديد المنتشر بشكل واسع في إيران.

يشار إلى أن تعاطي الكحول ممنوع في إيران، ويلجأ البعض إلى إنتاجه سرا بطرق بدائية.

وبحسب القانون الإيراني، يسجن المتاجر بالمشروبات الكحولية بين 6 أشهر إلى عام واحد، ويجلد 74 جلدة، فيما يجلد شاربه 80 جلدة.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت 125 ألفا و597 إصابة بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.