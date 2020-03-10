وفاة طبيب إيراني شهير بفيروس كورونا (صورة)

أعلنت مواقع إخبارية إيرانية، الثلاثاء، وفاة الطبيب الإيراني الشهير الدكتور محمد بخش علي زاده، بمحافظة جيلان شمال البلاد؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الكوادر الطبية 14 شخصاً في إيران.

وذكر موقع ”روز نو“ الإخباري الإيراني، أن ”أحد الأطباء البارزين بمحافظة جيلان، الدكتور علي زاده، كان يعاني منذ أسبوعين من فيروس كورونا وجرى نقله إلى المستشفى وتوفي اليوم الثلاثاء“.

والدكتور زاده هو عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء في مدينة رشت عاصمة محافظة جيلان، كما تولى رئاسة جامعة جيلان للعلوم الطبية.

كما توفي أمس الإثنين وحيد منصف كسمايي، أخصائي طب الطوارئ وأستاذ مشارك في جامعة جيلان للعلوم الطبية؛ بسبب مشاكل تنفسية حادة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وتوفي السبت الماضي الدكتور محمد محمدي؛ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة رشت الشمالية.

وتشير التقارير الإيرانية إلى أن أغلب الأطباء الذين لقوا حتفهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إيران في محافظة جيلان شمال البلاد، التي تعاني من أوضاع مأساوية بسبب كثرة زيادة حالات المصابين.