إقليم كردستان العراق يعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 73 في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”المصابة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من سكان محافظة السليمانية“.

وأضافت أن ”الفتاة هي ابنة مصاب بالفيروس تم تشخيصه مؤخرا بالمرض“، دون مزيد من التفاصيل.

وبلغ عدد مصابي كورونا 73 في عموم العراق حتى صباح الثلاثاء، توفي منهم 7، فيما تماثل للشفاء 7 آخرون، وفق أرقام رسمية.

والاثنين، قررت حكومة الإقليم تعليق الدوام في المؤسسات الحكومة بدءا من 11 آذار/ مارس الجاري، وحتى 26 من الشهر ذاته، في مسعى للحد من تفشي الفيروس.

وسبق لحكومة الإقليم أن علقت الدوام في المدارس والجامعات ورياض الأطفال بدءا من 26 شباط/فبراير الماضي وحتى 23 آذار/ مارس الجاري، فضلا عن إغلاق أماكن التجمع العامة مثل المقاهي ودور السينما والمنتديات إلى أجل غير مسمى.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.