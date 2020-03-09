تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس

أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في تونس إلى 5 حالات.

وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”تم تسجيل 3 حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد في تونس“.

في هذه الأثناء؛ قررت السلطات التونسية، مساء اليوم إلغاء جميع الرحلات باتجاه المدن الإيطالية، كما تقرّر إلغاء الرحلات البحرية التابعة للشركة التونسية للملاحة من الموانئ الإيطالية، وذلك توقّيا من انتشار عدوى ”الفيروس المستجد“.

و يأتي ذلك تزامنا مع اجتماع مرتقب مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة للإعلان عن القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم للتصدي لتفشي فيروس كورونا في تونس.

وفي السياق، أفاد مصدر رئاسي لـ“إرم نيوز“، انه تمت الدعوة الى اجتماع عاجل لمجلس الامن القومي في قصر قرطاج الرئاسي، مساء اليوم، برئاسة قيس سعيد حول المستجدات الجديدة لفيروس ”كورونا“.